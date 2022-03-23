Подоляк - країнам-партнерам: Потрібні лише чотири кроки - сучасна ППО, крилаті ракети, жорстке нафтове ембарго та тотальне закриття портів для російських кораблів
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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк закликав міжнародну спільноту збільшити постачання в Україну систем протиповітряної оборони та боєприпасів для реактивних систем, а також запровадити ембарго на імпорт нафти з РФ і закрити порти для російських кораблів.
"Дорогі партнери! Не хочете бачити у снах мертві очі вбитих українських дітей та відчувати гар із Маріуполя? Лише чотири кроки: сучасна ППО, якщо не можете закрити небо; крилаті ракети/боєприпаси для важких реактивних систем; жорстке нафтове ембарго; тотальне закриття портів для російських кораблів", - написав Подоляк у твіттері в середу, передає Цензор.НЕТ.