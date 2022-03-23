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Подоляк - країнам-партнерам: Потрібні лише чотири кроки - сучасна ППО, крилаті ракети, жорстке нафтове ембарго та тотальне закриття портів для російських кораблів

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Подоляк - країнам-партнерам: Потрібні лише чотири кроки - сучасна ППО, крилаті ракети, жорстке нафтове ембарго та тотальне закриття портів для російських кораблів
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк закликав міжнародну спільноту збільшити постачання в Україну систем протиповітряної оборони та боєприпасів для реактивних систем, а також запровадити ембарго на імпорт нафти з РФ і закрити порти для російських кораблів.

"Дорогі партнери! Не хочете бачити у снах мертві очі вбитих українських дітей та відчувати гар із Маріуполя? Лише чотири кроки: сучасна ППО, якщо не можете закрити небо; крилаті ракети/боєприпаси для важких реактивних систем; жорстке нафтове ембарго; тотальне закриття портів для російських кораблів", - написав Подоляк у твіттері в середу, передає Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі

  • ьля
    слів не вистачає. бітуму попроси краще.
  • IN UA 7395a7cc
    Проснулись они.. Крылатые ракеты оказывается нужны.
    А когда им кричали, что перед угрозой войны вместо ракетной программы средства направляются в асфальт, они говорили, что воинствующее меньшинство истерит, так как не хочет мира, чтобы продолжать зарабатывать на войне. Всем нужен мир и заасфальтированная дорога.
    Теперь просят НАТО дать нам ракеты, а если не даст, то НАТО плохое, нужно отказываться от Альянса и становится внеблоковыми.
  • Aleks_15
    сбросьтесь всем кварталом на вооружение.
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