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Зеленський попередив про радіоактивну та хімічну небезпеку на тлі бойових дій в Україні

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Зеленський попередив про радіоактивну та хімічну небезпеку на тлі бойових дій в Україні
Президент України Володимир Зеленський попередив про небезпеку радіоактивного та хімічного зараження під час бойових дій, що ведуть в Україні.

Про це він сказав, виступаючи по відеозв'язку в парламенті Японії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Президент нагадав, що у зоні відчуження Чорнобильської АЕС було поховано тисячі тонн заражених матеріалів. "24 лютого цією землею поїхала російська бронетехніка, піднімаючи радіоактивний пил", - сказав він, додавши, що 30-кілометрову зону Росія використовує для підготовки атак на нашу територію.

Зеленський також нагадав про обстріл Запорізької АЕС – найбільшої у Європі.

"Днями російські війська обстріляли хімічне виробництво – був витік аміаку".

"Нас попереджають про можливі хімічні атаки, зокрема із застосуванням зарину, як це було в Сирії", - сказав президент України.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Да. Біологічна зброя, яка вбиває українців, називається кацапи .
  • Ololosh Ololoshko
    Триває капремонт автошляху М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ на під'їзді до Херсона

    16.12.2021

    https://khoda.gov.ua/triva%D1%94-kapremont-avtoshljahu-m-14-odesa---mel%D1%96topol-%E2%80%93-novoazovsk-na-p%D1%96d%E2%80%99%D1%97zd%D1%96-do-hersona
    На цих фото - траса М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ, ділянка дороги в селі Чорнобаївка. Щодня цим автошляхом проїжджають близько 10 тисяч автомобілів.

    Ділянка дороги не ремонтувалася понад 15 років. Нині завдяки програмі Президента України "Велике будівництво" цей напрямок поступово відновлюють.

    Спасибо ПреЗЕденту за дороги в Херсонской области! За эти деньги правда можно было закрыть небо не то что для самолетов, а и для мух.

    Но там сильно не своруешь же...
  • Бенина Мама
    Это он сейчас говорит, а раньше молча зиговал:
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