Держпродспоживслужба буде щодня моніторити ціни на продукти, ліки та пальне

Держслужба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів почала щодня моніторити ціни на низку соціально значущих харчових продуктів, медичних товарів та палива.

Про це повідомляє Урядовий портал, інформує Цензор.НЕТ.

"Державний нагляд (контроль) під час воєнного стану в Україні здійснюватиметься лише для стримування зростання цін на соціально значиму продукцію, гарантуючи її доступність для населення та за наявності загрози, що надає значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров'я людини", - йдеться у повідомленні уряду.

До списку продовольчих товарів для моніторингу входять борошно пшеничне, макаронні вироби, батон, хліб, крупа гречана та вівсяна, свинина, яловичина, птиця (тушки курячі), молоко, вершкове масло та соняшникове, сметана, яйця курячі, цукор кристалічний, капуста біло цибуля ріпчаста, буряк, морква, картопля.

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З непродовольчих продуктів до списку входять етанол 96%, протизапальні та антибактеріальні лікарські засоби, бензин марки А-92 і А-95, дизпаливо, газ зріджений для автомобілів.

"Майже у всіх областях України з 14 березня року було налагоджено логістику в багатьох підприємствах, що покращило ситуацію з асортиментом товару, а також дозволило зменшити ціни на бакалійну групу товарів, хлібобулочні вироби, деяку молочну ясну продукцію, а також пальне", - зазначено у повідомленні уряду.

Крім того, Держпродспоживслужба закликала бізнес не допускати необґрунтоване підвищення цін на значну соціальну значущість для населення на час дії воєнного стану в Україні.

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