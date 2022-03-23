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Окупант на танку переїхав свого командира у Київській області, - журналіст Цимбалюк

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Окупант на танку переїхав свого командира у Київській області, - журналіст Цимбалюк
У районі Макарова Київської області російський окупант на танку переїхав свого командира, полковника Юрія Медведєва, звинувативши його в загибелі половини товаришів по службі.

Про це на сторінці у фейсбуку повідомив журналіст Роман Цимбалюк, передає Цензор.НЕТ.

За даними журналіста, дві БТГр 37 окремої мотострілецької бригади (в/ч 69647, Кяхта) окупантів у ході бойових дій у районі Макарова з більш ніж 1500 військовослужбовців, втратили приблизно 50% особового складу, багато солдатів зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

"Військовослужбовець танкового батальйону 37 омсбр звинуватив у загибелі товаришів по службі командира бригади полковника Медведєва Юрія. Вибравши зручний момент, під час бою, переїхав танком командира, що стояв поруч, пошкодивши йому обидві ноги", - повідомив Цимбалюк.

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Зазначається, що нині полковник Медведєв перебуває у лікарні на території Білорусі, чекає грошової компенсації за бойове поранення, якого він зазнав під час виконання "спеціальної військової операції із захисту Донбасу".

Полковника Медведєва нагороджено орденом мужності.

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Топ коментарі

  • Александр Александров 7fa1b22d
    теперь этот полковник в Украину - ни ногой!
  • константен


  • Rostyslav Komarnytsky
    Рядові ображені кацапи повинні запам'ятати, що ноги їхніх командирів починаються від шиї і внести корективи у такі наїзди.
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