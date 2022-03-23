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Бойова міць РФ з початку вторгнення в Україну впала нижче 90%, - Пентагон

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Бойова міць РФ з початку вторгнення в Україну впала нижче 90%, - Пентагон
За оцінками Пентагону, рівень бойової моці Росії вперше сягнув нижче 90% відносно тих показників, що були до її повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.

Про це повідомив у вівторок під час телефонного брифінгу високопоставлений представник Пентагону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми оцінили, що вперше рівень російської бойової моці може бути трохи нижчий 90% від оціненої доступної бойової потужності. Ще раз нагадаю, що все це – бойова міць, яку вони зібрали в Білорусі і у західній частині країни до вторгнення. Це не оцінка всієї військової моці росії. Але ми оцінюємо, що вперше вона може бути менше ніж 90%", – заявив він.

Крім цього, за словами представника Пентагону, США не бачать серйозної передислокації на схід від Києва. Зазначається, що російські сили все ще перебувають приблизно за 15 км на північний захід і за 30 км на схід від Києва, де й були минулого тижня.

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Представник Пентагону також зауважив, що у наступі на територію України Путін задіяв близько 75% усіх батальйонних тактичних груп, які мав у своєму розпорядженні.

Чиновник також повідомив, що станом на вівторок Росія здійснила понад 1100 запусків ракет по Україні, однак за останні дні не домоглася жодних реальних змін на всьому театрі воєнних дій. У цьому зв’язку представник Пентагону підкреслив, що українські військові "не тільки добре обороняються", а й починають повертати території, захоплені росіянами.

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Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    Наивный Пентагон. Скоро ****** под названием днр мобилизирует 65-70 летних пердунов и мощь вернется на круги своя.
  • Jimmy Hill
  • PREDATOR PREDATOR
    Пентагон став статистом.
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