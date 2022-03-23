Новини

Відправка миротворців в Україну означатиме пряме зіткнення Росії і НАТО, - Лавров

25 532112
Відправка миротворців в Україну означатиме пряме зіткнення Росії і НАТО, - Лавров
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у середу заявив, що відправка миротворців в Україну може призвести до прямого зіткнення між Росією та НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Лавров сказав, виступаючи перед студентами Московського державного інституту міжнародних відносин.

"Наші польські колеги вже заявили, що зараз буде саміт НАТО, треба направляти миротворців. Вони, сподіваюся, розуміють, про що йдеться. Це буде те саме пряме зіткнення російських і натівських збройних сил, якого всі не те що хотіли уникнути, а говорили, що ніколи не має відбутися у принципі", - цитують Лаврова росЗМІ.

Також читайте: Міжнародна миротворча місія в Україні необхідна: ця ідея має спрацювати, - посол Польщі Цихоцький

Минулого тижня Польща заявила, що в Україну варто відправити міжнародну миротворчу місію та надати їй засоби для захисту.

Наразі міністерство оборони Польщі працює над проєктом створення миротворчої місії НАТО в Україні, але президент Анджей Дуда може відхилити документ, якщо не отримає "зелене світло" від США.

Читайте: Байден обговорить введення миротворців в Україну під час візиту до Польщі

До позачергового саміту НАТО у четвер польська пропозиція має бути направлена ​​до Білого дому на розгляд президента США Джо Байдена.

Уряд Польщі раніше заявив, що готується представити ідею миротворчої місії в Україні на саміті НАТО та на зустрічі Європейської ради, які відбудуться 24 березня.

Топ коментарі

  • Мобильный крематорий
    В смысле прямое столкновение с НАТО?! Вы же с НАТО воевали в Сирии, Ливии, Грузии, Украине 14 года? Почему лаврового так пугает очередное столкновение с НАТО?
  • Andrij Shaman
    і шо?

    вже ЗСУ показали що таке "втарая армія в мірє"....

    чи просто вже через санкції памперсів не хватає й залишилось тільки скулити?!)))
  • Денис Коновалов 4caafe82
    Тоб то коли ця коняка погрожує атакувати конвої НАТО зі зброєю для України- це нормально, а коли миротворці НАТО увійдуть до України,
    то це погано?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини