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ДБР відкрило справу проти митників, які випустили за кордон Суркісів з мільйонами доларів

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Григорій та Ігор Суркіс з 8 пасажирами 26 лютого виїхали двома авто через Закарпаття. Вони вивезли без декларування велику суму готівки.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

Справу порушено щодо інспекторів митного посту "Вилок" Закарпатської митниці, які пропустили через кордон машини відомих бізнесменів без перевірки.

"Інспектори не оглянули багаж та особисті речі, не виконали інші дії передбачені законодавством під час воєнного стану. Декларування будь – яких коштів та речей під час митного оформлення вказаними особами не проводилось. Водночас, за попередніми даними, на митному пості в Угорщині бізнесмени задекларували до ввезення в країну великі суми готівки", - розповіли в ДБР.

Провадження порушили за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Покарання за цією статтею - від 3 до 6 років за ґратами.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що брати Суркіси, втікаючи з України, вивезли 17,6 млн доларів, громадянку Росії і двох чоловіків призовного віку.

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Топ коментарі

  • DemianBond 2cbb79cc
    вот если бы суркисы "стугну" на фронт отправили, то ДБР сразу бы пришли, а так млн долларов и то быстро, через месяц
  • Alex Bylim
    таможня як завжди моральні уйобки, це просто ****** підари. Коли переїджав кордон в осени, не дивлячись що в машині була дитина, шукали будь які причини щоб доїбатись. Добре що прикордонники оформили
  • Włodek Rudnicky
    ворогам -підозра ,а ПАТРІОТАМ -звинувачення стиль роботи ...влади.
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