В Ірпінь повернулася українська поліція, місто зачищають від диверсантів, - Клименко. ФОТО
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Національна поліція України відновила свою роботу в Ірпені Київської області. Спецпризначенці зачищають місто від російських диверсійних груп.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко у Facebook.
"Бійці полку поліції особливого призначення в Київській області на території цього багатостраждального міста готові до виконання своїх поліцейських функцій", - йдеться в повідомленні.
За словами Клименка, місто зачищають від диверсантів, але головне завдання - допомога та евакуація жителів, які ще залишаються в Ірпені.
"Спецпризначенці тісно взаємодіють з українськими військовими підрозділами та допомагають відновлювати роботу органів місцевої влади на території міста", - зазначив глава Нацполіції.
При цьому він зауважив, що російські окупанти і далі обстрілюють Ірпінь.