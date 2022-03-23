За добу енергетики повернули світло 22 тисячам родин у Києві, на Київщині та Донеччині, - ДТЕК

За минулу добу аварійні бригади повернули світло для 21 800 родин в місті Київ, Київській та Донецькій областях, чиї домівки були знеструмлені через обстріли російських окупантів.

Про це повідомили в ДТЕК Ріната Ахметова, передає Цензор.НЕТ.

23 березня в Києві через обстріл була пошкоджена лінія на Борщагівці, що живить 47 багатоквартирних та 50 приватних будинків.

"Вже о 04:15 електромонтери підключили до резервного джерела живлення всі будинки. Загалом світло повернули для 4 332 родин. Наразі тривають роботи з відновлення пошкодженої лінії", - говорять в компанії.

Крім того, світло повернули у 19 населених пунктах у Києво-Святошинському, Броварському та Баришівському, Бориспільському районах для 6400 родин в Київській області.

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У Донецькій області ДТЕК Донецькі електромережі вдалося відновити електропостачання в 11 100 будинків.

Без світла залишаються 680 населених пунктів у Донецькій області та Київській областях. Найскладніша ситуація зберігається в м. Маріуполь та Макарівському, Ірпінському, Вишгородському, Бородянському, Іванківському, Чорнобильському, Баришівському, Бучанському районах Київщини, де вже понад тиждень через регулярні обстріли окупантів відсутня можливості провести ремонт електромереж.

"Аварійні бригади безперервно працюють та роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії. Компанія співпрацює зі Збройними силами України та Територіальною обороною для отримання доступу до місць пошкоджень", - наголосили в ДТЕК.