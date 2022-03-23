ЄС схвалив угоду з Києвом про надання Україні таємної інформації

Євросоюз затвердив угоду з Україною про надання Києву таємної інформації, зокрема супутникових знімків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"ЄС затвердив угоду з Україною, яка дасть змогу блоку ділитися з Києвом таємною інформацією, такою як супутникові знімки", - йдеться в повідомленні.

"Спочатку угода діятиме впродовж одного року й може бути продовжена", - зазначено далі.

Як зазначається, постпредів ЄС у вівторок поінформували про відповідну угоду.

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