ЄС схвалив угоду з Києвом про надання Україні таємної інформації
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Євросоюз затвердив угоду з Україною про надання Києву таємної інформації, зокрема супутникових знімків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"ЄС затвердив угоду з Україною, яка дасть змогу блоку ділитися з Києвом таємною інформацією, такою як супутникові знімки", - йдеться в повідомленні.
"Спочатку угода діятиме впродовж одного року й може бути продовжена", - зазначено далі.
Як зазначається, постпредів ЄС у вівторок поінформували про відповідну угоду.