Мер Маріуполя Бойченко виїхав з міста, але продовжує працювати над евакуацією населення, - голова ДВА Кириленко

Мер Маріуполя Вадим Бойченко перебуває на постійному зв'язку з владою та військовими задля порятунку мирних мешканців міста, які наразі заблоковані російськими військами.

Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Маріуполі зв’язку немає, тому Бойченко довелося знаходиться у іншому місці. Ми підтримуємо з ним зв’язок, і продовждуємо працювати над створенням зеленого коридору для вивезення людей. Ця робота неймовірно складна, і вона проводиться у повній комунікації з моїми запорізькими колегами і очільником міста Вадимом Бойченко", - розповів Кириленко.

Він також звернув увагу, що російські війська від початку чітко і цинічно нищили Маріуполь – вони в першу чергу завдали ударів по критичній інфраструктурі міста, зруйнувавши тепло-, водо та електропостачання, а також зв’язок. Тому владі міста довелося виїхати з міста, щоб мати змогу працювати над порятунком людей.

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"Я з Бойченком постійно на зв’язку, розумію, як координувати його діяльність. Всі ми робимо все можливе задля єдиного результату – щоб наші люди були в Україні, і їх не вивозили насильно до Російської Федерації", - резюмував Кириленко.

Очільник Донецької обласний військової адміністрації додав, що вже сьогодні підпише чіткий алгоритм дій місцевих влад у разі можливої окупації чи інших подій, які можуть ставити перешкоди для функціонування органів місцевого самоврядування.

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"Є чітка вказівка, як їм діяти у разі залякування ворогом, або окупації. Вони отримають без посередньо від мене алгоритм що і як діяти. Я зі всіма на зв’язку. Разом зі своєю командою повністю контролюємо процес. Ми відходимо від публічних виступів, бо наша мета – результат. Єдиний спільний результат – наша перемога", - заявив Павло Кириленко.