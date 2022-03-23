Російські окупанти обстріляли з "Градів" село Ясногородка на Київщині. Ряд населених пунктів на межі гуманітарної катастрофи, - голова ОВА Павлюк

У Фастівському районі Київської області російські окупанти обстріляли з "Градів" село Ясногородка.

Про це голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив у своєму телеграмі.

"Фастівський район. Окупанти обстріляли "Градами" с. Ясногородка", - написав Павлюк.

За його словами, триває обстріл у Бучанському районі - Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмитрівська громади.

"Особливо потерпають Макарів, Копилів, Северинівка, Колонщина, Мотижин, Ясногородка, Березівка, Бабинці, Здвижівка", - уточнив Павлюк.

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Він звернув увагу на становище в н.п. Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка, які перебувають на межі гуманітарної катастрофи.

"У Бородянській, Дмитрівській, Бучанській та Гостомельській громадах. Бучанська та Немішаївська громади - ворог окопався. Житомирська траса, Ірпінь, Гостомель – бої", - розповів Павлюк.

Голова Київської ОВА також наголосив, що в районі Вишгорода в Іванківській, Димерській і Поліській громадах - гуманітарна катастрофа, а Славутич повністю ізольований.

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Павлюк зазначив, що у Броварському районі на територіях Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської громад перебуває техніка ворога і багато пошкодженої цивільної інфраструктури.

"Білоцерківський, Бориспільський і Обухівський райони. Ситуація контролюється. Ніч минула спокійно, без обстрілів", - зазначив Павлюк.