Литва виділить додаткові 10 млн євро на військову підтримку України
Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми вирішили посилити військову підтримку України. Як відомо, ми постійно контактуємо з українською владою, отримуємо перелік їхніх конкретних потреб і багато чого - від приладів нічного бачення до дронів - виробляють литовські компанії, тому ми будемо продовжувати надавати цю допомогу, і ми вирішили виділити на це щонайменше 10 мільйонів євро", – сказав Науседа.
При цьому він додав, що цю суму може бути збільшено.
"Наша конкретна допомога залежить не стільки від того, скільки грошей ми вирішили виділити, скільки від виробничих потужностей і можливості доставити це обладнання в найкоротші терміни", - сказав президент Литви.
У четвер у Брюсселі відбудеться саміт НАТО. За словами Науседи, там будуть обговорюватися додаткові санкції проти Росії.
"Завтра ми поговоримо з нашими союзниками про посилення санкцій проти Росії, включаючи подальші торговельні обмеження", - сказав він.
За словами Науседи, на саміті НАТО він також порушить питання посилення східного флангу НАТО.