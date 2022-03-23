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Литва виділить додаткові 10 млн євро на військову підтримку України

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Литва виділить додаткові 10 млн євро на військову підтримку України
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна продовжить збільшувати військову підтримку України.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми вирішили посилити військову підтримку України. Як відомо, ми постійно контактуємо з українською владою, отримуємо перелік їхніх конкретних потреб і багато чого - від приладів нічного бачення до дронів - виробляють литовські компанії, тому ми будемо продовжувати надавати цю допомогу, і ми вирішили виділити на це щонайменше 10 мільйонів євро", – сказав Науседа.

При цьому він додав, що цю суму може бути збільшено.

"Наша конкретна допомога залежить не стільки від того, скільки грошей ми вирішили виділити, скільки від виробничих потужностей і можливості доставити це обладнання в найкоротші терміни", - сказав президент Литви.

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У четвер у Брюсселі відбудеться саміт НАТО. За словами Науседи, там будуть обговорюватися додаткові санкції проти Росії.

"Завтра ми поговоримо з нашими союзниками про посилення санкцій проти Росії, включаючи подальші торговельні обмеження", - сказав він.

За словами Науседи, на саміті НАТО він також порушить питання посилення східного флангу НАТО.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Ačiū broliškai Lietuvai!
  • Vlad_Len
    ВСУ в девятый раз разгромили оккупантов в Чернобаевке.!!!
    Феєричні барани! Але, нехай так і продовжують. Чим більше здамо на фарш кацапського м'яса, тим краще. Повітря буде чистішим. Так що наші воїни не тільки воїни, а й борці за чистоту середовища.
  • Sven Salumets
    Как-то так. Эстония к примеру только в этом году поставляла помощи больше чем на 200 миллионов евро. Чтоб с этим сравниться, США должны были бы поставлят на 49,9 миллиардов евро, т.е. на 54,84 миллиардов долларов, а учитывая размер экономики, 140 миллиардов. Но мы, страны Балтии, ведь знаем и понимаем сущность нашего общего с Украиной Врага, у нас с ним свои давние кровные счеты.
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