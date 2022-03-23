Ірпінь, Буча, Гостомель - в кільці українських військових
Про це повідомила Бучанська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.
"Ірпінь, Буча, Гостомель взяті в кільце Збройними силами України", - йдеться у повідомленні.
Тим часом Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмирівська громади залишаються під постійним обстрілом ворога. Постійно тривають бої на Житомирській трасі.
Зазначається, що багато сіл захоплені, що наближає гуманітарну катастрофу. Важка ситуація з продуктами, медикаментами, гігієнічними товарами та дитячим харчуванням у Клавдієво-Тарасові, Северинівці, Березівці та Миколаївці.
Села Загальці, Галинка, Качали, Стара Буда, Мірча, Тальське Бородянської громади захоплені окупантами. Ці села перебувають без зв’язку. Російські загарбники вриваються в будинки, шукають їжу та алкоголь, мародерять, відстрілюють собак, а худобу ріжуть на м’ясо.
У Немішаївській громаді немає світла, газу, зв’язку, люди потребують продуктів, води, медикаментів. Жителі хочуть евакуюватись. Ворог на цій території окопується.