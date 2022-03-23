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Шольц: НАТО не буде стороною війни в Україні

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Шольц: НАТО не буде стороною війни в Україні
Канцлер Німеччини Олаф Шольц наполягає, що НАТО не стане учасником війни в Україні.

Про це він повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодня мені стурбовано пишуть громадяни і громадянки: чи не буде тут у нас війни? На це запитання може бути лише одна відповідь: за 80 років ми уникли немислимого, так і маємо залишатися! НАТО не стане стороною війни в Україні", - заявив Шольц.

Він додав, що Україна може розраховувати на допомогу у вигляді санкцій.

"Ми запровадили санкції, які працюють. Багато найтяжчих наслідків стануть очевидними лише найближчими тижнями. І ми постійно посилюємо санкції", - зазначив Шольц.

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Топ коментарі

  • whywhy
    Дурачек между войной и позором выбирает позор, а получит и войну и позор
  • константен
    Йод пейте...

    очередной российский мародер не довез хабар.

  • Олександр Володимирович e1be3b9f
    Даже если на страну НАТО нападут?
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