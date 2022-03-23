Верещук спростувала "обмін полоненими", про який заявили окупанти
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Міністерка з реінтеграції ТОТ Ірина Верещук заперечила поширювану російськими ЗМІ інформації щодо того, що Україна та Росія провели обмін полоненими.
Про це вона сказала в коментарі журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Lb.ua.
"Станом на зараз жодних обмінів ми не проводили, те, що подає РФ, не відповідає дійсності", – сказала Верещук.
Єдиний обмін відбувся 1 березня, коли Україна віддала 9 російських строковиків за мера Мелітополя Івана Федорова, якого вороги пʼять днів утримували після викрадення.