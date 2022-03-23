Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Повітряні сили України збили два ворожі літаки на Харківщині

22 61029
Повітряні сили України збили два ворожі літаки на Харківщині
В російських окупантів завдяки роботі повітряних сил України стало на 2 літаки менше.

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід" у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ

"Південно-східний регіон Харківщини стає другою Чорнобаївкою. Завдяки зенітним ракетним комплексам Повітряних Сил вже традиційно день за днем на цьому напрямку ворог втрачає свої літаки. Сьогодні зранку воїни протиповітряної оборони "приземлили" ще дві пташки окупантів, що несли смерть мирним містам", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: За добу 22 березня збито 5 ворожих літаків, 1 гелікоптер, 5 безпілотників та 5 крилатих ракет, - Повітряні сили

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • John Mitchel






    Маю інформацію, що вчора на Київщині(!!!!)(не уточнюю) Дудаївці, які боронять Україну зробили з 4-ьох 300-их "рузьке" ----- 4- 200-их, причому не вогнепальною зброєю......"холодною зброєю".
    Полон НЕ ЦІКАВИЙ!!!)))
    Сафарі на "рузьке" почалося!
    Слава Нохчі!!!
    Слава Вільній Ічкерії!!!
    Слава Україні!!!
  • MausMike
    Зачорнобаїли.
  • Hanka Panyanka
    отлично..., даешь 200..., это хорошее число для оккупантов, знаковое
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини