Під Ізюмом знищено до 60% техніки та особового складу окупантів, - Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація Генерального штабу станом на 12:00 23 березня.

Зведення опубліковане на сторінці Генштабу у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

На Волині противник не чинить активних дій. "Частково підтверджується повернення окремих підрозділів республіки Білорусь до пунктів постійної дислокації. При цьому, режим Лукашенка продовжує утримувати значне угруповання військ поблизу державного кордону України", - йдеться у повідомленні.

На Поліссі окупанти намагаються закріпитися на досягнутих рубежах. На Сіверщині - пробують відновитися після втрат та організувати забезпечення своїх підрозділів. На Броварському напрямку окупанти мінують місцевість та цивільні об’єкти. На Слобожанщині - зосереджені на блокуванні Харкова та Сум.

"В результаті боїв в районі Ізюма силами оборони України знищено до 60 відсотків особового складу і військової техніки окупаційних підрозділів", - повідомили в Генштабі.

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На Донецькому напрямку успіхів ворог не має. На Таврійському та Південнобузькому - без змін.

"Противник деморалізований, має суттєві втрати та значні проблеми з їх поповненням, а також логістичним забезпеченням. Сили оборони України в окремих районах проводять стабілізаційну операцію, стримують просування ворога, на окремих напрямках змушують противника відійти", - наголосили в Генштабі.