З Рубіжного на Луганщині вдалося евакуювати 80 людей, - Гайдай
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
"Ми уважно слідкуємо за безпековою ситуацією у кожному населеному пункті, де заплановано вивіз людей. Напружено в Рубіжному, втім евакуювати вдалося усіх бажаючих – 80 місцевих жителів", - написав він у Telegram.
Наразі, за словами очільника Луганщини, їхньому життю нічого не загрожує. Люди автобусом прямують до залізничних вокзалів, а далі – до західних регіонів країни. Там на них вже очікує волонтерська спільнота, яка допоможе з їжею та житлом.
Він також нагадав, що 23 березня погоджені такі місця збору бажаючих виїхати з населених пунктів на Луганщині:
- Рубіжне - вул. Чехова, 11;
- Нижнє: вул. Паркова, 13;
- Лисичанськ – вул. Сосюри, 324 та РТІ, кВ. 40 років Перемоги;
- Сєверодонецьк – пр. Хіміків, 28;
- Гірське – вул. Гагаріна, 13.