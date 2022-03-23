Окупанти знищили будівлю Художнього музею ім. Архипа Куїнджі у Маріуполі
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Голова Національної спілки художників України Костянтин Чернявський уточнив, що на момент бомбардування у музеї не було оригіналів робіт Куїнджі, лише копії авторства Андрія Яланського та Олександра Ольхова.
Водночас у музеї зберігалися роботи інших відомих українських художників, зокрема Івана Айвазовського і Тетяни Яблонської.
Музей займав 300 квадратних метрів на двох поверхах "садиби Гіацинтова" - будівлі 1902 року. Експозиція містила майже 2000 експонатів, зокрема твори живопису, декоративно-ужиткового мистецтва, а також графіку та скульптуру.
У половині виставкових залів експонували предмети, пов'язані з життям і творчістю Архипа Куїнджі. Серед них фотографії, документи, особисті речі художника, зокрема 200-річна купіль, в якій хрестили Архипа Куїнджі.