Черговий недружній крок, який не залишиться без відповіді, - МЗС про закриття консульства України у Бресті та вигнання українських дипломатів

Україна не залишить без належної відповіді скорочення складу посольства України у Мінську та закриття консульства України у Бресті.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" в середу, інформує Цензор.НЕТ.

"Розглядаємо такі дії Білорусі як черговий нічим неспровокований недружній крок до України. Україна не залишить дії Білорусі без належної відповіді, про яку ми повідомимо додатково", - сказав Ніколенко.

Він зазначив, що після від'їзду певних українських дипломатів посольство України в Мінську функціонуватиме у скороченому складі на чолі із послом Ігорем Кизимом.

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"У наших дипломатів буде достатньо можливостей, щоб продовжувати надавати консульську допомогу українським громадянам у Білорусі", - повідомив речник.

Як повідомлялося, білоруська сторона оголосила про скорочення складу посольства України в Мінську та закриття консульства України в Бресті. Дванадцятьом українським дипломатам було приписано залишити територію Білорусі протягом 72 годин.

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