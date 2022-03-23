Мінцифри шукає сторінки мертвих окупантів у соцмережах і повідомляє про їхню смерть друзям та близьким, - Федоров
21 61544
В Україні використовують штучний інтелект, щоб виявити мертвих окупантів через соціальні мережі та повідомити про їхні смерті рідним.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще місяць тому ми використовували технології, щоб запускати інноваційні способи авторизації за допомогою співставлення біометрії обличчя з фото в реєстрі. Пам’ятаєте підпис обличчям у Дії?
Сьогодні ж використовуємо штучний інтелект для пошуку в соціальних мережах акаунтів мертвих російських солдатів за фото трупів, щоб повідомити про їхню смерть друзям та близьким, розвіяти міф про "спецоперацію", на якій "немає строковиків" і де "ніхто не вмирає".
За словами Федорова, у міністерстві також налаштовували нову систему CRM для автодозвону в Росію, "щоб розповідати правду про російських вбивць".