Без мобільного звʼязку залишаються населені пункти в трьох областях України, - Держспецзв'язок

Станом на 23 березня міста Маріуполь, Ворзель, Ірпінь, Буча, Гостомель та Ізюм залишаються без мобільного зв'язку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації.

"Мобільні оператори Київстар, Vodafone та Lifecell продовжують відновлення та утримання покриття мобільним звʼязком та доступом до інтернету українців. Однак без звʼязку поки залишаються Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також Ізюм Харківської області", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі також заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-телекомунікаційну інфраструктуру України.

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"Критична інфраструктура та національна мережа Укртелекому працюють. Послуги електронних комунікацій надаються усюди крім Чернігівської та Луганської областей: компанія шукає можливості для відновлення телекомунікаційних послуг в цих областях. Продовжуються ремонтні роботи з відновлення послуг у Фастові, Білій Церкві та Боярці Київської області", - уточнили в службі.