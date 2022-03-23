Війська РФ на Чернігівщині направили авто українців на заміновану трасу: троє людей загинули

У Іванівці Чернігівської області російські окупанти дозволили кільком автомобілям виїхати замінованою трасою, і під час вибуху із шести пасажирів одного з авто вижили лише троє.

Про це Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова повідомила на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Російські військові з особливою жорстокістю продовжують вбивати мирне населення та знищувати українські міста і села. У Іванівці (Чернігівська область) російські бойовики дозволили кільком автомобілям виїхати замінованою трасою. Під час вибуху із шести пасажирів однієї з машин вижили лише троє", - поінформувала Денісова.

Вона нагадала, що на Дніпропетровщині ворог здійснив ракетні удари у Павлограді, внаслідок чого була знищена залізнична станція. За даними Денісової, зруйновано залізничне полотно та колії, зійшли з рейок 15 вантажних вагонів. "Загинула одна людина. Рух через станцію зупинено на невизначений час", - заявила вона.

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Денісова уточнила, що в Луганській області за добу було зафіксовано 15 зруйнованих будинків, одна людина загинула, шестеро поранених.

"Майже всі обстріли росіяни зосередили на Рубіжному, Лисичанську та Сєверодонецьку. За попередніми даними, унаслідок обстрілів російською армією у Сєверодонецьку є один загиблий та шестеро постраждалих", - заявила вона.

Денісова поінформувала, що ворог знову обстріляв Київ – були пошкоджені будівлі у Святошинському та Шевченківському районах.

Також обстрілів зазнав торговий центр, будинки приватного сектору та багатоповерхівки, - на місці працюють рятувальники та медики.

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"Наразі є загоряння кількох приватних будинків та в багатоповерхівці. Четверо людей травмовані. Інформація про постраждалих та характер руйнувань уточнюється", - зазначила омбудсман.

Денісова поінформувала, що внаслідок удару по столичному житловому масиву Оболонського району спалахнули дві будівлі та вантажівка, внаслідок чого одна людина загинула, троє зазнали поранення.

На Харківщині, за словами Денісової, рашисти обстріляли місто Лозова, внаслідок чого постраждали мирні громадяни і були пошкоджені будинки, а також зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема - школа та дитсадок. У самому Харкові 32 обстріли за ніч - з танків, реактивних систем залпового вогню, артилерії.

За інформацією Денісової, у Донецькій області за 22 березня від російської зброї загинуло троє людей, шестеро зазнали поранень.

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Вона уточнила, що збройні сили агресора зі звірячою жорстокістю винищують мирне населення, щогодини вчиняючи військові злочини та злочини проти людяності, порушуючи всі Женевські конвенції 1949 року та всі існуючі акти міжнародного гуманітарного права.

"Закликаю міжнародну спільноту застосувати всі засоби санкційного тиску на державу-терориста РФ для припинення військового вторгнення в Україну. Прошу НАТО: закрийте небо над Україною!" - закликала український омбудсман.