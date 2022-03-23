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Саміт НАТО погодить надання Україні обладнання для захисту від хімічної та біологічної зброї, - Столтенберг

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Саміт НАТО погодить надання Україні обладнання для захисту від хімічної та біологічної зброї, - Столтенберг
Під час саміту НАТО буде погоджено додаткову військову допомогу Україні, зокрема обладнання для захисту від хімічної та біологічної зброї.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я очікую, що завтра союзники (з НАТО) узгодять надання додаткової допомоги, зокрема допомоги в галузі кібербезпеки, а також обладнання, щоб допомогти Україні захиститися від хімічної, біологічної, радіоактивної та ядерної загрози", - сказав Столтенберг у середу журналістам у Брюсселі.

Лідери країн НАТО на саміті в четвер не мають наміру обговорювати питання про членство України, йтиметься виключно про додаткову підтримку цій країні, заявив Столтенберг.

"Членство в НАТО не є частиною порядку денного. Ми обговоримо додаткову допомогу", - підкреслив генсек Альянсу.

Столтенберг додав, що союзники альянсу "рішуче налаштовані щодо того, щоб зробити все можливе для підтримки України".

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"Але також перед нами стоїть відповідальність, щоб не дати війні вийти за межі України і не стати конфліктом між НАТО й Росією, бо це призведе до ще більшої кількості смертей і руйнувань", - додав генсек Альянсу.

Нагадаємо, саміт НАТО відбудеться у Брюсселі 24 березня у очному форматі.

Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Для тих, хто "в домікє". Столтенберг враховує помилку Борреля. Тому про жодні серйозні поставки озброєнь ми більше не почуємо. Але побачимо. По діях наших військових. 😊 Тому зрада відміняється. Скиглення подоляківських і кацапських ботів "НАТА нас прєлала" - то просто моветон. 😊
  • Мистер Икс 00711c20
    НАТО ваше ГОВНО а вот ВСУ это ДА ,это единственная в Мире НЕПОБЕДИМАЯ СИЛА !!!
  • MAKAROV ddf66d11
    Ссыкливые уроды. Позор!
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