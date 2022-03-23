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Nestle зупинили роботу брендів KitKat і Nesquik у Росії

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Nestle зупинили роботу брендів KitKat і Nesquik у Росії
Компанія Nestle ухвалила рішення вивести з російського ринку бренди KitKat і Nesquik. Компанія також призупинила несуттєвий імпорт і експорт у Росію та з Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на пресслужбу Nestle.

"Поки в Україні триває війна, наша діяльність у Росії буде зосереджена на наданні продуктів першої необхідності, таких як дитяче харчування та медичне/лікарняне харчування, а не на отриманні прибутку. Такий підхід відповідає нашій меті і цінностям. Він підтримує принцип забезпечення основного права на харчування", – йдеться в повідомленні.

Також у компанії заявили, що не розраховують у майбутньому отримувати прибуток у Росії або платити будь-які податки. Усі кошти від продажів будуть передавати організаціям з надання гуманітарної допомоги.

"Це на додаток до сотень тонн продовольства і значної фінансової допомоги, яку ми вже направили на підтримку населення України і біженців у сусідніх країнах. І ці зусилля будуть продовжені. Ми підтримуємо народ України і наших 5800 співробітників там", – додають уповідомленні.

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Нагадаємо, хакери Anonymous зламали базу даних компанії Nestle через її співпрацю з Росією.

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Топ коментарі

  • наташа березина
    Хитрожопое Nestle пытается усидеть и на пиках точеных и на **** дроченых. Бойкот *********
  • YU ST
    Забезпечте 10 відсотків, і капітал згоден на будь-яке застосування, при 20 відсотках він стає жвавим, при 50 відсотках позитивно готовий зламати собі голову, при 100 відсотках він зневажає всі людські закони, при 300 відсотках немає такого злочину, на який він не ризикнув би, хоч би під страхом шибениці.
    Томас Даннінг
  • Garry Grant
    "Анонимусов" надо слушать.)
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