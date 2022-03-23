Від початку війни війська РФ обстріляли 58 швидких: загинули шестеро медиків, - Ляшко

Російські загарбники з початку широкомасштабного вторгнення обстріляли 58 машин екстреної медичної допомоги та вбили шістьох медиків.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ніколи не думав, що будемо діставати бронежилети для медичних працівників. Але через дії терористів з росії, які вже обстріляли 58 машин екстреної медичної допомоги та вбили 6 наших колег, ми вимушені робити й це. Сьогодні передав першу частину бронежилетів працівникам екстренної медичної допомоги, які попри все, під кулями, рятують українців на межі зони активних бойових дій", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна вплине на здоров'я українців у довгостроковій перспективі, - Ляшко