Країни Європи змушені будуть платити за газ РФ у рублях, - доручення Путіна

Президент Росії Володимир Путін доручив приймати оплату за газ від "недружніх країн" у рублях. Після цього газ подорожчав на 20%.

Президент Росії Володимир Путін доручив уряду та Центральному банку перевести розрахунки за постачання російського газу європейським країнам у рублі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на росЗМІ.

За словами Путіна, влада планує відмовитися від валют, що "скомпрометували" себе, — наприклад, долара і євро.

"Мною ухвалене рішення в найкоротший час реалізувати комплекс заходів щодо переведення оплати — почнемо з цього — нашого природного газу, що постачається в так звані недружні країни, за російські рублі", — заявив Путін.

Уряд та Центробанк Росії мають за тиждень продумати порядок операцій, згідно з якими покупці газу зможуть купувати рублі на внутрішньому російському ринку.

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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав ці дії "фінансовим антиєвропейським фронтом". "Це другий крок до ескалації. Перший – погрози ударами по єврологістичних центрах за допомогу", – написав він у твіттері.

Після заяви РФ про оплату в рублях ціни на газові ф’ючерси з поставкою у квітні злетіли на 18,9%, інформує "Економічна правда". Так, котирування на головному європейському хабі TTF у Нідерландах за добу злетіли на 18,9% до 1374,69 долара за тисячу кубометрів газу. При цьому безпосередньо після заяви ціна стрибнула на 10%.