Відновлення територіальної цілісності України та її вступ до ЄС, - Зеленський назвав очікування від головування Франції в ЄС

Президент України Володимир Зеленський назвав очікування від головування Франції в Європейському Союзі. Йдеться про відновлення територіальної цілісності нашої країни, а також її вступ до союзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми очікуємо від Франції, від вашого лідерства, що буде відновлена територіальна цілісність України...що під час головування Франції у ЄС буде ухвалене давно дозріле історичне рішення про повноправне членство України в ЄС", - заявив Зеленський.

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