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Відновлення територіальної цілісності України та її вступ до ЄС, - Зеленський назвав очікування від головування Франції в ЄС

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Відновлення територіальної цілісності України та її вступ до ЄС, - Зеленський назвав очікування від головування Франції в ЄС
Президент України Володимир Зеленський назвав очікування від головування Франції в Європейському Союзі. Йдеться про відновлення територіальної цілісності нашої країни, а також її вступ до союзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми очікуємо від Франції, від вашого лідерства, що буде відновлена територіальна цілісність України...що під час головування Франції у ЄС буде ухвалене давно дозріле історичне рішення про повноправне членство України в ЄС", - заявив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    а тим часом десь під Київом...ЗСУ взяли в кільце Ірпінь, Бучу та Гостомель, - Бучанська міськрада
    Душе скоро буде офіційна інфа про багато дохлої русні
  • Bat'kowic Pablo
    Теріторіальну цілісність України може відновити лише сама Україна за допомогою своїх ЗСУ. Всім іншим воно до гузна. Інакше б, ми побачили жорсткі санкції проти Росії вже в 2014 році.
  • PREDATOR PREDATOR
    Москалі будуть також проти ЄС. Просто поки в приоритеті НАТО. Якщо Україна підпише мир з москалями, без вступу НАТО і захоче вступити в ЄС, то вони одразу нападуть.
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