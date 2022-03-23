Росія ніколи не переможе в ядерній війні, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав "небезпечними та безвідповідальними" погрози Росії використати ядерну зброю.

Про це він заявив у середу в Брюсселі на пресконференції перед проведенням позачергового саміту Альянсу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Росія має припинити агресивну ядерну риторику. Це небезпечно та безвідповідально", - сказав Столтенберг.

За словами генсека НАТО, союзники передають Росії "дуже чіткий меседж, що атомна війна не може бути виграна, і таку війну ніколи не можна вести".

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"Це лише підкреслює важливість припинення війни в Україні. Ми маємо робити все, що можемо, щоб запобігти ескалації війни за межі України, що буде ще більш смертельним і небезпечним, ніж зараз. Будь-яке використання ядерної зброї фундаментально змінить природу конфлікту. Росія має зрозуміти , що ніколи не можна вести цю війну, і вони ніколи не виграють цю війну", - переконаний генсек НАТО.