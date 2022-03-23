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Японський виробник шин Yokohama йде з Росії та допоможе Україні гуманітаркою

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Японський виробник шин Yokohama йде з Росії та допоможе Україні гуманітаркою
ТОКІО — Yokohama Rubber Co. Ltd. став останнім виробником шин, який припинив виробництво в Росії. Вони зачиняють завод у Липецьку, яким керує їх дочірня компанія.

Про це пише Tire Business, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у Yokohama заявили, що "щиро сподіваються, що ситуація в Росії та Україні буде вирішена якомога швидше, а мир і безпека всіх людей будуть забезпечені. Нашим найбільшим пріоритетом є виконання наших обов’язків перед усіма зацікавленими сторонами, включаючи співробітників  та їх сімей, клієнтів, торгових агентів та ділових партнерів, і ми приділяємо пильну увагу ситуації, що розвивається".

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"Усі ми в Yokohama Rubber хотіли б висловити глибоке співчуття людям в Україні та прилеглих країнах, які постраждали безпосередньо", – йдеться у повідомленні. Компанія та її фонд виділять загалом 50 млн єн на підтримку українських біженців.

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