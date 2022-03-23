Зеленський розповів парламенту Франції про терор військ РФ: Ґвалтують жінок. Розстрілюють біженців. Європа 80 років не бачила того, що Росія робить зараз в Україні

Російські загарбники не зважають на поняття воєнного злочину і чинять терор на українській землі.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час виступу перед парламентом Франції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Російські військові не розрізняють, по яких об'єктах бити, вони знищують все - житлові квартали, лікарні, школи, університети, спалюють склади з їжею, медикаментами, спалюють усе. Вони не зважають на такі поняття, як воєнний злочин, обов'язковість (Женевської. - Ред.) Конвенції. Вони принесли на українському землю терор, державний терор", - сказав Зеленський.

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Він зауважив, що всі факти є доступними для світової спільноти - про жінок, яких російські військові ґвалтують у тимчасово окупованих районах, про біженців, яких загарбники розстрілюють просто на дорогах, про журналістів, яких вбивають російські військові, про літніх людей, які пережили Голокост, а тепер змушені ховатись у бомбосховищах від російських ударів.

"Європа 80 років не бачила того, що відбувається зараз в Україні через дії Росії", - наголосив український лідер.