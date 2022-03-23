Сирія провалює план залучення бойовиків до війни в Україні на боці РФ, - розвідка

Перемовини між російськими та сирійськими військовослужбовцями не приносять результатів. Більшість сирійських військових не готові ризикувати своїм життям заради примарного грошового забезпечення.

Інформацію про це надають у Головному управлінні розвідки МО України, повідомляє Цензор.НЕТ

Відомо, що 22 березня відбулась зустріч між командувачем 8-ї бригади в південній сирійській провінції Дера полковником Насімом Абу Ірра, та генералом збройних сил РФ Олександром Журавльовим, який виконує функції командувача російського угруповання у південних провінціях Сирії.

"Під час зустрічі російський генерал поставив чітку вимогу сформувати та надати список імен та особистої інформації бойовиків з підрозділів Абу Ірра та з Сил оборони Сирії, які готові до участі у війні проти України. Сирійський полковник не надав чіткої відповіді. Натомість, пообіцяв вийти на зв’язок після консультацій "з іншими представниками керівного складу 8-бригади", - повідомляють у ГУР.

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Українські розвідники впевнені, що на сьогодні попередні обіцянки сирійської влади про системне постачання найманців для російської армії не виконуються. Обіцяну "легку прогулянку" змінили повідомлення про запеклі бої та високі втрати росіян. Більшість сирійських військових не готові ризикувати своїм життям заради примарного грошового забезпечення.

Також, у ГУР є інформація, що наразі російські оперативники також намагаються домовитись про вербовку найманців зі складу 16 бригади Сирійської Арабської Республіки.