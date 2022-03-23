Існує реальна загроза застосування Росією хімзброї в Україні, - Байден

Президент США Джо Байден наголосив, що загроза застосування хімічної зброї російськими військами в Україні є реальною.

Про це він сказав у середу, під час підходу до журналістів перед посадкою до президентського гелікоптера, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, що це реальна загроза", - зауважив глава Білого дому у відповідь на запитання про загрозу хімічної атаки.

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Президент США Джо Байден у середу вирушив у європейське турне, під час якого запланована його участь у саміті НАТО в Брюсселі, засіданні Ради Європи, а також саміті G7 у Брюсселі. Крім того, президент США відвідає з візитом Республіку Польща.