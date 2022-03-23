Існує реальна загроза застосування Росією хімзброї в Україні, - Байден
16 07630
Президент США Джо Байден наголосив, що загроза застосування хімічної зброї російськими військами в Україні є реальною.
Про це він сказав у середу, під час підходу до журналістів перед посадкою до президентського гелікоптера, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я думаю, що це реальна загроза", - зауважив глава Білого дому у відповідь на запитання про загрозу хімічної атаки.
Президент США Джо Байден у середу вирушив у європейське турне, під час якого запланована його участь у саміті НАТО в Брюсселі, засіданні Ради Європи, а також саміті G7 у Брюсселі. Крім того, президент США відвідає з візитом Республіку Польща.