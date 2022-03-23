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Зеленський закликав французькі компанії піти з російського ринку: Рено, Ашан, Леруа Мерлен та інші - спонсори вбивств дітей та жінок

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Зеленський закликав французькі компанії піти з російського ринку: Рено, Ашан, Леруа Мерлен та інші - спонсори вбивств дітей та жінок
Щоб свобода не програла, вона має бути добре озброєною. Французькі компанії мають піти з російського ринку і не спонсорувати вбивства та мародерство.

Про це під час виступу перед парламентаріями Франції сказав Президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Пані та панове, французький народе, завтра буде вже місяць як українці воюють за власне життя за власну свободу, як героїчно наша армія протистоїть всім силам Росії. Переважаючим силам Росії. Ми потребуємо більшої допомоги, ми потребуємо більшої підтримки. Щоб свобода не програла, вона має бути добре озброєною. Танки, авіація, протиповітряна оборона - ми потребуємо всього цього. Ви можете нам допомогти", - сказав Зеленський.

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Зеленський наголосив що для перемоги свободи світ повинен підтримувати боротьбу за неї також і санкціями. Французькі компанії мають усвідомити, що цінності є важливішими за прибутки, і перестати підтримувати вбивства, ґвалтування та інші злочини.

"Новий санкційний пакет кожного тижня. Французькі компанії повинні піти з російського ринку: Рено, Ашан, Леруа Мерлен та інші, вони повинні перестати бути спонсорами для військової машини Росії. Спонсорами вбивств дітей, жінок, спонсорами ґвалтувань, мародерства з боку російської армії. Всі компанії повинні запам’ятати раз і назавжди, що цінності вартують більше, ніж прибуток. Чи прибуток на крові", - наголосив Зеленський.

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Топ коментарі

  • olele
    Україна подасть до Генасамблеї ООН проєкт резолюції про гуманітарну катастрофу

    Спільно з дружніми країнами Україна готує проєкт резолюції Генасамблеї ООН щодо гуманітарної катастрофи, що виникла після нападу рф. В інтерв'ю «Голос Америки» постпред України в ООН Сергій Кислиця розповів:

    🔻 Минулого тижня рф фактично капітулювала, відкликавши свій проєкт «гуманітарної» резолюції на засіданні Радбезу ООН, зрозумівши, що він не матиме шансів на успіх навіть без потреби застосовування право вето.

    🔻 Оскільки Радбез виявився нездатним підготувати проєкт гуманітарної резолюції, який би містив чіткі формулювання - хто є винним у гуманітарній катастрофі в Україні, ми разом з партнерами підготували свій проєкт резолюції і запропонуємо найближчими днями проголосувати за нього.
    https://t.me/spravdi/3280
  • Oleg op
    Забули французьку компанію Данон (Активія, Актимель, Простоквашено, Растішка, Данісімо, Даноне) де в рашці працють більше десяти заводів з кількістю працівників більше 14 тисяч (в Нестле було 6 заводів і працювало 7 тисяч) і підрозділ Данон з дитячого і спеціалізованого харчування Нутріція (Нутрілон, Мілупа, Нутрідрінк).
  • Ефимович
    Sweden will send another 5,000 anti-tank weapons to Ukraine, Minister of Defense tells national news agency TT
    Швеція відправить Україні ще 5 тисяч одиниць протитанкової зброї, повідомив міністр оборони національному інформаційному агентству ТТ
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