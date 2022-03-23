Зеленський обговорив із Джонсоном оборонну допомогу Україні

Президент Володимир Зеленський обговорив із Прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном перебіг бойових дій та оборонну допомогу Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава української держави написав у Твіттері.

"Поговорив телефоном з Борисом Джонсоном. Заручився його підтримкою напередодні завтрашніх важливих зустрічей. Обговорили з британським Прем'єр-міністром перебіг бойових дій та оборонну допомогу Україні. Разом переможемо", - наголосив Зеленський.

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