Зеленський про нову систему безпеки: "Ми повинні думати, як будемо жити після цієї війни. Потрібні гарантії. Сильні"
Про це під час виступу перед парламентаріями Франції сказав Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Ми з вами повинні думати про майбутнє, думати про те, як ми будемо жити після цієї війни. Потрібні гарантії. Сильні. Гарантії того, що безпека буде непохитною, а війни не буде, і в цілому війни будуть неможливими. Ми створимо таку систему гарантій, нову систему безпеки, у якій Франція, я вірю, матиме провідну роль", - сказав Зеленський.
На його переконання, має бути така безпека, аби люди проживали своє повне життя, і щоб люди прощалися з тими, хто відійшов, не під бомбами, не у війні, а коли прийде час. "Тільки мир та тільки у гідності, тому що пройти треба так, щоб тебе поважали, щоб тебе пам’ятали і щоб з тобою прощалися так, як увесь світ бачив, як Франція прощалася з великим Бельмондо", - сказав Президент.