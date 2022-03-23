РФ готує провокації з обстрілами своїх територій для звинувачення ЗСУ, - Синєгубов

Росія планує чергові провокації, щоб звинуватити Україну. Окупанти готуються обстріляти свої території, зокрема цивільні об'єкти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Є інформація, що росіяни будуть атакувати свої території, особливо цивільні об’єкти, а потім звинувачувати у цьому Збройні Сили України. Ці дії росіян спрямовані виключно на дискредитацію України та наших захисників", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов закликав українців не вірити брехні окупантів, довіряти лише офіційній інформації.

"Збройні Сили України ніколи не завдадуть ударів по об‘єктах цивільної інфраструктури та мирних жителях, як це роблять рашисти. Ми захищаємо лише своє, лише на своїй землі!" - наголосив він.

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