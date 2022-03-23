Україна отримала від партнерів 50 автівок швидкої допомоги для ЗСУ, - МОЗ. ФОТО
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Україна отримала від міжнародних партнерів 50 автівок швидкої медичної допомоги.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
Швидкі будуть передані для потреб Збройних сил України, щоб лікарі могли безпечно та в стислі терміни евакуйовувати поранених із зони бойових дій та надавати їм необхідну допомогу.
"Автівки Mercedes мають високу прохідність, відповідний рівень захисту та обладнання, необхідне для порятунку життя в умовах бойових дій. Вони дозволяють евакуювати до 4 поранених одночасно", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що частину автівок вже доставлено в регіони, де тривають активні бойові дії.