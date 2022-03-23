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Україна отримала від партнерів 50 автівок швидкої допомоги для ЗСУ, - МОЗ. ФОТО

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Україна отримала від міжнародних партнерів 50 автівок швидкої медичної допомоги.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

Україна отримала від партнерів 50 автівок швидкої допомоги для ЗСУ, - МОЗ 01

Швидкі будуть передані для потреб Збройних сил України, щоб лікарі могли безпечно та в стислі терміни евакуйовувати поранених із зони бойових дій та надавати їм необхідну допомогу.

"Автівки Mercedes мають високу прохідність, відповідний рівень захисту та обладнання, необхідне для порятунку життя в умовах бойових дій. Вони дозволяють евакуювати до 4 поранених одночасно", - йдеться у повідомленні.

Україна отримала від партнерів 50 автівок швидкої допомоги для ЗСУ, - МОЗ 02

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Зазначається, що частину автівок вже доставлено в регіони, де тривають активні бойові дії.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Хоч і старі, але це ж мерси
  • Мобильный крематорий
    Унимог. Отличный авто. Плюс ещё куча спец оборудования внутри.
  • Алекс Мышкевич
    не те слово "супер", Унімог - "самий самий суперовий" по прохідності !!!!
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