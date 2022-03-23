Подоляк про вимоги РФ до країн Європи платити за газ в російських рублях: Росія офіційно відкрила повноцінний антиєвропейський фронт, поки що фінансовий

Щоб хоч якось зменшити ефект від руйнівної дії санкційних пакетів, російська політична еліта шукає асиметричні відповіді.

Про це у Telegram повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно РФ офіційно відкрила й повноцінний антиєвропейський фронт. Поки що фінансовий. Слідом за тривалими ціновими спекуляціями на енергоринку Путін заявив про переведення всіх розрахунків за російський газ для європейських споживачів у рублі та повну відмову від продажу ресурсів за долари/євро", - повідомив він.

За словами Подоляка, в РФ гадають, що це спровокує деякі операційні провали у європейській енергосистемі та забезпечить відповідний проросійський тиск на громадську думку на тлі агресії проти України.

"Не факт, звісно. Але росіяни продовжують наполегливо вірити у свої "геніальні ідеї". Так чи інакше, це другий крок до ескалації. Перший - прямі погрози авіаударами чи ударами крилатими ракетами по європейських логістичних центрах, які забезпечують допомогу Україні", - додав Подоляк.

Радник глави ОП наголосив, що РФ дуже боїться санкцій.



"Це ключовий їхній страх (крім хіба що ефективних дій ЗСУ, які лякають іще більше). Щоб хоч якось зменшити ефект від руйнівної дії санкційних пакетів, російська політична еліта шукає асиметричні відповіді", - підсумував він.

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