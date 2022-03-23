НАТО посилить допомогу Україні, але війська не відправлятиме, - Столтенберг

НАТО збільшить військову допомогу Україні для протистояння російській агресії, але Альянс не надсилатиме свої війська в Україну.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Протягом останнього місяця союзники наростили військову підтримку, надали протитанкову зброю та протиповітряні системи, дрони, пальне та боєприпаси, а також фінансову допомогу, прийняли у себе мільйони біженців. Завтра, як я очікую, союзники погодяться на виділення додаткової підтримки, включаючи допомогу у сфері кібернетичної безпеки, а також обладнання, яке має допомогти Україні у захисті проти хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз", - наголосив він.

Відповідаючи на запитання журналістів про ставлення до ідеї направлення в Україну миротворців НАТО або до створення коаліції союзників, які могли б діяти в Україні окремо від Альянсу, Столтенберг заперечив такі можливості.

За словами Столтенберга, НАТО не є стороною конфлікту.

"Важливо запобігти перетворенню цього конфлікту на повномасштабну війну між НАТО і росією. Тож це було дуже чітке послання від союзників по НАТО - ми не будемо направляти свої війська в Україну", - додав генсек Альянсу.

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