НАТО посилить допомогу Україні, але війська не відправлятиме, - Столтенберг
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Протягом останнього місяця союзники наростили військову підтримку, надали протитанкову зброю та протиповітряні системи, дрони, пальне та боєприпаси, а також фінансову допомогу, прийняли у себе мільйони біженців. Завтра, як я очікую, союзники погодяться на виділення додаткової підтримки, включаючи допомогу у сфері кібернетичної безпеки, а також обладнання, яке має допомогти Україні у захисті проти хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз", - наголосив він.
Відповідаючи на запитання журналістів про ставлення до ідеї направлення в Україну миротворців НАТО або до створення коаліції союзників, які могли б діяти в Україні окремо від Альянсу, Столтенберг заперечив такі можливості.
За словами Столтенберга, НАТО не є стороною конфлікту.
"Важливо запобігти перетворенню цього конфлікту на повномасштабну війну між НАТО і росією. Тож це було дуже чітке послання від союзників по НАТО - ми не будемо направляти свої війська в Україну", - додав генсек Альянсу.