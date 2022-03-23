У НАТО вважають, що загальні втрати РФ у війні проти України можуть сягати 30-40 тис., - журналіст Селдін
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Втрати російських окупантів в Україні можуть становити від 7 до 15 тисяч військовослужбовців.
Як повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін, про це заявив представник НАТО на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
Так, втрати російської армії в Україні вбитими можуть становити від 7 до 15 тисяч людей, а загальні втрати, включно з пораненими, зниклими безвісти та полоненими - від 30 до 40 тисяч.