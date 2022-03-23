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У НАТО вважають, що загальні втрати РФ у війні проти України можуть сягати 30-40 тис., - журналіст Селдін

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У НАТО вважають, що загальні втрати РФ у війні проти України можуть сягати 30-40 тис., - журналіст Селдін
Втрати російських окупантів в Україні можуть становити від 7 до 15 тисяч військовослужбовців.

Як повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін, про це заявив представник НАТО на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Так, втрати російської армії в Україні вбитими можуть становити від 7 до 15 тисяч людей, а загальні втрати, включно з пораненими, зниклими безвісти та полоненими - від 30 до 40 тисяч.

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Топ коментарі

  • Совестно за Брата
    Вы послушайте как они разговаривают со своими пленными сыновьями. Им свои дети не нужны. Сотни рос.офицеров родом из Украины, здесь живут их родители/братья/сестры и при этом они бомбят мирные/родные города. МАНКУРТЫ.
  • Bob Fayn
    )(уйло сказав --пох на мясо, головне танчики зберегти
  • Funt Gor
    Чого Ви дивуєтесь? Це зомбовані телевізором орки: доки холодильник не почне перемагати телевізор і не закінчиться "водка", будемо спостерігати це й надалі. А, забув, ще по*балу гарно допомає.....
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