Виплати єПідтримки: Українців попереджають про випадки шахрайства
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Українців попереджають про шахраїв, які активізувались через виплати за програмою "єПідтримка".
Про це у Facebook повідомляє Міністерство цифрової трансформації, інформує Цензор.НЕТ.
"Отримали повідомлення про виплату єПідтримки? Як не потрапити на гачок шахраїв. Якщо ви отримали повідомлення про зарахування коштів єПідтримки та з проханням перейти за лінком, щоб її отримати, — знайте, що це ШАХРАЇ! У жодному разі не переходьте за посиланням!" - йдеться в повідомленні.
В Мінцифри наголосили, що сповіщення про зарахування коштів єПідтримки ви отримаєте тільки від вашого банку. Воно не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію.
"Кошти зараховуються автоматично, а перевірити їх ви можете у вашому інтернет-банкінгу. Довіряйте лише перевіреним та офіційним джерелам та давайте відсіч шахраям", - підсумували в міністерстві.