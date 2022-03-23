В Маріуполі від обстрілу окупантів загинула 11-річна гімнастка Катерина Дьяченко. ФОТО
20 42419
В Маріуполі від обстрілу російських окупантів загинула 11-річна спортсменка Катерина Дьяченко.
Про це повідомив головний редактор газети "Факти" Олександр Швець, інформує Цензор.НЕТ.
"Катерина Дьяченко, 11 років. Маленька зірочка української мистецької гімнастики. Вже неодноразово перемагала на великих змаганнях у своїй віковій категорії. Мріяла про гучні перемоги і мала для цього всі підстави. Загинула у Маріуполі під руїнами будинку, зруйнованого ворожим снарядом… Світла пам'ять", - йдеться у дописі.