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В Маріуполі від обстрілу окупантів загинула 11-річна гімнастка Катерина Дьяченко. ФОТО

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В Маріуполі від обстрілу російських окупантів загинула 11-річна спортсменка Катерина Дьяченко.

Про це повідомив головний редактор газети "Факти" Олександр Швець, інформує Цензор.НЕТ.

В Маріуполі від обстрілу окупантів загинула 11-річна гімнастка Катерина Дьяченко 01

"Катерина Дьяченко, 11 років. Маленька зірочка української мистецької гімнастики. Вже неодноразово перемагала на великих змаганнях у своїй віковій категорії. Мріяла про гучні перемоги і мала для цього всі підстави. Загинула у Маріуполі під руїнами будинку, зруйнованого ворожим снарядом… Світла пам'ять", - йдеться у дописі.

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Топ коментарі

  • - ШПАЕВ -
    тварюки!
  • хрен
    11 річна гімнастка.. зовсім дитина.. ну бл*ть.. я вже не маю слів.. ну вона що касабам зробила??? ну ......********////***
    щоб вам все вернулось у 1000 кратному розмірі і я дожив щоб це побачити
  • Чайка Київ
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