Зеленський попросив Байдена не запроваджувати санкції проти Абрамовича, - WSJ

Президент Володимир Зеленський попросив Джо Байдена не запроваджувати санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича.

Про це пише видання The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський під час нещодавньої телефонної розмови порадив президенту Байдену почекати з санкціями проти Абрамовича, оскільки він може виявитися важливим посередником із Росією у сприянні мирним переговорам, зазначає видання.

"Ми не збираємося зачитувати приватні розмови між президентом Байденом та президентом Зеленським", – заявила прессекретар Ради національної безпеки Білого дому Емілі Хорн.

Читайте: Подоляк про вимоги РФ до країн Європи платити за газ в російських рублях: Росія офіційно відкрила повноцінний антиєвропейський фронт, поки що фінансовий