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Росія має негайно припинити агресію проти України, ця війна не повинна була починатися, - представник Туреччини при ООН

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Росія має негайно припинити агресію проти України, ця війна не повинна була починатися, - представник Туреччини при ООН
Постійний представник Туреччини при ООН Ферідун Сінірліоглу заявив, що агресія Росії проти України - найгрубіше зневажання міжнародного права.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Анадолу.

"Туреччина ніколи не змириться з цим, ми закликаємо до негайного припинення вогню. У цій війні не може бути переможців. Ця війна не повинна була починатися, і негайно має припинитися", - наголосив він.

За словами Сінірліоглу, світова спільнота не може з цим змиритися, це грубе зневажання міжнародного права.

"Ми закликаємо до негайного припинення вогню в Україні, Росія має припинити агресію проти цієї країни, вони повинні негайно залишити територію суверенної держави без жодних умов", - закликав Сінірліоглу.

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Топ коментарі

  • переигравший ботокс
  • Вася Шевченко f77d76ba
    гарні слова... дуже гарні (байрактарами краще)))
  • Lvbnhj
    А ***** ...раз,два ..і послухало.
    ...Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
    .

    Слава нації
    Смерть москалям
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