Росія має негайно припинити агресію проти України, ця війна не повинна була починатися, - представник Туреччини при ООН

Постійний представник Туреччини при ООН Ферідун Сінірліоглу заявив, що агресія Росії проти України - найгрубіше зневажання міжнародного права.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Анадолу.

"Туреччина ніколи не змириться з цим, ми закликаємо до негайного припинення вогню. У цій війні не може бути переможців. Ця війна не повинна була починатися, і негайно має припинитися", - наголосив він.

За словами Сінірліоглу, світова спільнота не може з цим змиритися, це грубе зневажання міжнародного права.

"Ми закликаємо до негайного припинення вогню в Україні, Росія має припинити агресію проти цієї країни, вони повинні негайно залишити територію суверенної держави без жодних умов", - закликав Сінірліоглу.

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