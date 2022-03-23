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Майже 100 тисяч робітників у Росії перебувають у простої

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Майже 100 тисяч робітників у Росії перебувають у простої
Майже 100 тисяч співробітників компаній у Росії перебувають у простої, а режим зайнятості змінили 36 765 організацій із загальною чисельністю 8,4 млн працівників.

Про це повідомляє Фонтанка.ру із посиланням на віцеспікера ради федерації Галину Карєлову, передає Цензор.НЕТ.

"У простої перебувають 95 865 людей. Найбільша чисельність зазначається у Москві, Самарській, Калузькій областях, а також Санкт-Петербурзі", - розповіла Карєлова.

За її словами, з резервного фонду уряду на підтримку ринку праці вже виділено понад 39 млрд рублів. Більшість грошей піде "на створення тимчасових робочих місць для громадян під ризиком звільнення та організацію громадських робіт".

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Як повідомлялось, експерти-економісти прогнозують, що внаслідок падіння економіки після запровадження масштабних санкцій проти росії безробіття в країні охопить мільйони людей.

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Топ коментарі

  • Дмитро Буланов
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Мало ребятки, надо наращивать темпы возвращения в Совок. Вот когда в Москвабаде полляма "белых воротничков" останутся без работы при сумасшедших ценах, вот только тогда и начнётся протрезвление. А замкадье никого и никогда не интересовало, пусть выживают как хотят
  • KOMiLFO TV
    Ну 100К по факту это ни о чём... Для 140 млн. государства
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