Російські окупанти будують свою військову базу у Мелітополі, - мер Федоров
Про це під час прямого ефіру заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Поруч з Мелітополем знаходиться наша військова база, аеродром, який має важливе значення. Саме туди прилетіли перші ракети з рф (24 лютого о 5:30 – ред.), щоб знищити наш аеродром. На сьогодні росіяни будують там свою військову базу, з якої також запускають ракети по всіх містах не лише Запорізької області, а й України в цілому. Звичайно, це особливо небезпечна точка розміщення, тому що знищуватимуться всі ракетні установки, які стрілятимуть по наших українських містах. Росіяни спеціально наражають на небезпеку мирне населення, роблячи їх заручниками і живим щитом у воєнний час", - зазначив Федоров.
Він висловив сподівання, що росіяни одумаються і не наражатимуть Мелітополь вкотре на небезпеку.
Крім того, Федоров заявив, що сьогодні росіяни затримали одного з керівників державних структур Мелітополя, прийшли з обшуками до батьків міських журналістів, а також у будинок до його батьків.
"Також вони прийшли з обшуками і в будинок моїх батьків, яких на сьогодні слава Богу немає вдома, вони знаходяться у безпечному місці", - зазначив мер.