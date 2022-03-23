Дії росіян в Україні офіційно визнано воєнним злочином, - Блінкен

Сполучені Штати офіційно визнали дії російських військових в Україні воєнним злочином.

Про це йдеться в заяві держдепартаменту США, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я можу оголосити, що на підставі наявної у нас інформації уряд США вважає, що російські війська вчинили воєнні злочини в Україні", - заявив Блінкен.

За його словами, це ґрунтується на ретельному аналізі доступної інформації з державних та розвідувальних джерел.

"Уряд США продовжуватиме відслідковувати повідомлення про військові злочини та ділитися зібраною нами інформацією з союзниками, партнерами та міжнародними установами та організаціями, за потреби. Ми прагнемо добитися відповідальності, використовуючи всі доступні інструменти, включно з кримінальним переслідуванням", - йдеться в повідомленні.

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