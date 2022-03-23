Мішель запросив Зеленського звернутися з промовою до членів Євроради

Президент Європейської ради Шарль Мішель запросив президента України Володимира Зеленського звернутись із промовою до членів Євроради.

Про це він повідомив у своєму твіттері в середу, інформує Цензор.НЕТ.

"Я запросив Володимира Зеленського звернутися з промовою до членів Європейської ради. Мужні українці відстоюють свободу і Європейський союз непохитний у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною," - написав Мішель.

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